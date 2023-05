Wanneer iemands dood onopgemerkt blijft: 'Stuk voor stuk extreme verhalen'

Hoewel er geen harde cijfers zijn over het aantal mensen dat in eenzaamheid sterft, vermoedt schrijver en dichter Joris van Casteren dat het steeds vaker voorkomt. Sinds 2018 is hij coördinator van stichting De Eenzame Uitvaart, een project in Amsterdam waarbij dichters voor overledenen die geen nabestaanden hebben een persoonlijk gedicht schrijven en voordragen op de gemeentelijke uitvaart. De gemeente is bij wet verplicht om een uitvaart te regelen als de familie dat (financieel) niet kan, wil of er simpelweg niet is.

Een beeld

Van Casteren wordt door de gemeente Amsterdam gebeld als een overledene geen nabestaanden blijkt te hebben. Als diegene een woning had, gaat hij er kijken. "Een huis geeft een goed beeld van wie iemand was, zo probeer ik een breder beeld te krijgen van zijn of haar leven. Ik vind dat belangrijk om te weten als ik bij de uitvaart ben. Een overledene is meer dan een afgetakeld probleem, er zit een mens achter." Als Van Casteren een goed beeld heeft, kiest hij passende muziek en zoekt hij een dichter.