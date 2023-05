NCTV: meer dreiging tegen Nederland na koranverscheuring

Nederland wordt genoemd als mogelijk doelwit vanwege het verscheuren van de koran begin dit jaar. De radicaal-rechtse groepering Pegida verscheurde op 22 januari een koran. Pegida was van plan een koran te verbranden, maar zag hier vanaf na een discussie met de politie.

Zweden en Nederland

In Zweden werd een koran in brand gestoken. Daarom wordt zowel Zweden als Nederland genoemd als potentieel doelwit en roepen propagandakanalen van terreurorganisatie IS op tot vergeldingsacties.

Volgens de NCTV lopen met name Nederlandse 'belangen' in het buitenland het risico getroffen te worden door een aanslag, bijvoorbeeld een ambassade. Eind januari en begin februari heeft de Turkse politie verdachten gearresteerd vanwege een mogelijke aanslag op het Nederlandse consulaat in Istanbul.