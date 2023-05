Reddingsbrigade waarschuwt voor koud water: 'Ga nooit alleen zwemmen'

Reddingsbrigade Nederland waarschuwt zwemmers om - zeker in deze tijd van het jaar - niet zomaar in het water te springen. "Mensen denken: het is warm, ik duik het water in. Maar daar moet je echt mee oppassen", zegt woordvoerder Marc van der Jagt.

"Het water aan de kant is vaak redelijk warm, vooral het bovenste laagje van twintig centimeter. Maar als je drie meter van de kant zwemt, kan de temperatuur maar zo met vijf of zes graden dalen. Die kou kan op je spieren slaan, waardoor je in de kramp schiet en niet meer kunt bewegen."

Zwemmen met toezicht

Van der Jagt adviseert om nooit alleen te gaan zwemmen. "En ook niet met z'n tweeën. Zwem ook alleen op plekken waar toezicht is. Er zijn heel veel natuurwateren waar je veilig kunt zwemmen, maar nog veel meer plekken waar het niet kan. We raden sterk af om te zwemmen in vaargeulen en kanalen."