'Ontvoerde man' Spanbroek mogelijk gezien op station Beverwijk

De vrouw wist op dat moment niet dat de man gezocht werd. Toen ze vandaag zag dat de man wordt gezocht, heeft zij zich gemeld. "Het slachtoffer was volgens de vrouw aanspreekbaar en sprak Engels met een buitenlands accent. De melder denkt dat de man niet van origine Engelstalig is", zegt een woordvoerder van politie Noord-Holland tegen RTL Nieuws.

De vrouw is niet de enige die de man gezien heeft in de buurt van station Beverwijk. "Meerdere mensen hebben het slachtoffer in de omgeving van het station gespot. Daar zou hij op dit moment zijn."

Op sokken

De man werd vrijdagmiddag rond 14.20 uur onder dwang in een auto geduwd aan de Herenweg in Spanbroek. Hij zou een klein uur voor de vermoedelijke ontvoering op zijn sokken bij het winkelcentrum en de bushalte aan de Herenweg zijn gezien. Gisteren gaf de Politie Noord-Holland een foto vrij waarop te zien is dat de man in een lijnbus stapt.