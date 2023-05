Volle urn die op strand werd gevonden terug bij nabestaanden

Wijkagenten Co Stolk en Stephanie Verhaar zijn wel wat gewend als het gaat om vreemde vondsten op het strand, maar de volle urn wekte ook bij hen verbazing. Stolk en Verhaar lieten gisteren via Twitter weten dat ze op zoek te zijn naar de nabestaanden. Dat is gelukt, de urn is inmiddels aan de familie overgedragen.

De wijkagenten zijn blij dat de urn weer bij de nabestaanden is en bedanken de Twitteraars voor het vele delen van de oproep.