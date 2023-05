President Erdogan wint Turkse verkiezingen, dit zijn vijf gevolgen

Gevolg 3: de positie van minderheden

In zijn campagne sprak Erdogan zich expliciet uit tegen lhbti’ers. Volgens hem ondermijnen ze familiewaarden. Koens: "Dat is retoriek die gevolgen heeft. Afgaand op zijn campagne zal de onderdrukking van deze groep verder toenemen."

Een andere minderheid die haar toekomst niet zeker is, zijn de naar schatting meer dan 4 miljoen Syrische vluchtelingen die Turkije heeft opgenomen. In de eerste ronde van de verkiezingen, waarin niet alleen voor de president maar ook voor het parlement werd gestemd, koos Turkije een parlement dat nationalistischer is dan ooit tevoren. "Deze vluchtelingen zijn opgevangen onder Erdogan. Maar het is een pijnpunt geworden in het land, omdat veel Turken het gehad hebben met de enorme aantallen vluchtelingen uit verschillende landen", zegt Koens.

Toch was hun lot nog onzekerder geweest had Kilicdaroglu de verkiezingen gewonnen. Hij zei in zijn campagne dat hij de Syriërs het land uit zou zetten. Vooral na de eerste ronde zette hij vol in op dat punt, waarschijnlijk om de stemmers voor zich te winnen die tijdens de eerste ronde op de extreemrechtse kandidaat Sinan Ogan stemden. "Opeens doken grote posters op in de stad waarop Kilicdaroglu zei dat hij tien miljoen Syrische vluchtelingen wilde deporteren", zegt Koens. "Nogal grote woorden, want zoveel zijn er niet eens in Turkije." De Syrische gemeenschap zal nu opgelucht ademhalen, in ieder geval voor even, denkt Koens.

