Oekraïne boekt succes met luchtafweer: 'Behoort inmiddels tot de top'

"Inmiddels is wel duidelijk dat ze een Patriot gebruiken om de hoofdstad Kyiv te beschermen", vertelt Wijninga. "Daarmee kun je ballistische raketten uitschakelen. Daar is de Patriot goed in."

Mogelijk gaat het ook om de veelbesproken Russische Kinzhal-raket, een paradepaardje van Poetin. De Kinzhal kan een bom van 500 kilo tot ontploffing brengen en zou volgens Rusland afweer makkelijk kunnen ontwijken, maar Oekraïne claimt al zes exemplaren te hebben uitgeschakeld.

Gelaagd systeem

Een Patriot is niet geschikt voor de Iraanse drones, die Rusland op grote schaal inzet. "Die vliegen te laag en zijn te klein", zegt Wijninga. En bovendien zijn die drones voor Rusland goedkoop, waardoor ze telkens in zwermen komen. Daar gebruik je liever niet hele dure raketten voor, zo legt ook Bouwmeester uit. Een geavanceerde raket kost al gauw miljoenen.

Het antwoord op alle verschillende dreigingen, is volgens de defensiedeskundigen een zogenoemd gelaagd systeem. Bouwmeester: "Je hebt raketten die je vanaf je schouder kunt afvuren, zoals de Stingers - die zien bijvoorbeeld helikopters. Dan heb je snelvuurkanonnen, die je wél goed kunt gebruiken voor die drones. Daarboven heb je meer automatische systemen. Ik heb het idee dat ze dat ze dat goed op orde hebben, zeker na de komst van de Patriots."

Nog altijd kwetsbaar

Maar ondanks die versterkingen blijft Oekraïne kwetsbaar. "De verdediging is niet 100 procent waterdicht", zegt Wijninga. "Dat is absoluut onmogelijk. Zo kun je heel veel systemen hebben, maar daarmee kun je niet heel Oekraïne verdedigen. Dat is te groot. Daarom moeten de Oekraïners keuzes maken. Doe je wel Kyiv en niet Charkiv?"