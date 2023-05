Koning geeft toespraak tijdens slavernijherdenking, excuses verwacht

'Proces van heling'

Nederland zit in 'een proces van heling' over het koloniale verleden, zei koning Willem-Alexander in april in de podcast 'Door de ogen van de Koning' met radio-dj Edwin Evers. "Er was ook al heel duidelijk gezegd: het was een komma en geen punt. Het is het begin van een proces waar nog veel tijd overheen zal gaan, waar nog veel gesprekken overheen zullen gaan en waar veel emoties een rol zullen spelen."

De afgelopen maanden is de koning regelmatig opgeroepen tot het uitspreken van excuses, bijvoorbeeld in februari tijdens het bezoek van Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia in het Caribisch deel van het koninkrijk.

150 jaar geleden

Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden, de toenmalige koloniën van het Nederlands Koninkrijk, afgeschaft. Veel tot slaaf gemaakten moesten vervolgens nog tien jaar doorwerken, een compensatie voor de slavenhouders. Zodoende is de slavernij pas echt beëindigd in 1873. Op 1 juli 2023 is dat precies 150 jaar geleden.