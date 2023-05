Coalitiepartijen VVD en CDA eisen betere beveiliging Noordzee

Momenteel zijn verschillende ministeries verantwoordelijk voor het Noordzeegebied. Dat moet veranderen vinden de twee coalitiepartners.

Een maand geleden werd bekend dat Rusland plannen zouden ontwikkelen om westerse gasleidingen, elektriciteits- en internetkabels op de zeebodem te saboteren. De Russen zouden cruciale infrastructuur van NAVO-landen op zee willen saboteren.

Betere beveiliging

Het ministerie van Defensie zou hoofdverantwoordelijk voor de Noordzee worden, vinden VVD en CDA. Want dan kan Ollongren concreet aan de slag met het maken van plannen voor een betere beveiliging.

"De Noordzee is een soort snelweg van kabels, pijpleidingen en andere hele belangrijke infrastructuur. We doen veel te weinig om dat te beschermen", zegt CDA-Kamerlid Krul. "Russische schepen liggen verdacht vaak stil boven knooppunten van datakabels. Die kunnen ze aftappen."

Ontploffingen

Daarom vraagt hij samen met zijn VVD-collega Valstar het kabinet om nu met een strategie voor een veiligere Noordzee te komen. "Daar vragen we al langer om en het is nog niet geregeld", zegt Valstar. "Vorig jaar is er een Russisch schip bij een windmolenpark weggehaald en we hebben de ontploffingen bij de Nord Stream gehad. Ik maak me daar ernstig zorgen over."

"Defensie moet niet alleen plannen maken", zegt Krul. "Het moet drones, patrouillevliegtuigen en misschien zelfs schepen inzettten. De Britten hebben er speciaal schepen voor aangeschaft."

Echt veilig

Dat vindt ook Valstar, "Ik denk dat het verstandig is dat we met de Noren, de Britten, de Denen om tafel gaan en gezamenlijk spullen kopen en bemannen."

Tegelijk erkent hij dat het nog wel even duurt voordat het echt veilig is op de Noordzee. "We moeten nooit de illusie hebben dat de Noordzee voor de volle 100 procent beveiligd is, maar we moeten nu constateren dat het te weinig beveiligd is."