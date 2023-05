Gin, vissaus en muizen: vandaag vonnis na brute ontgroeningsdood Sanda Dia

De schok was groot toen naderhand duidelijk werd hoe erg het mis ging op 3, 4 en 5 december 2018. Sanda Dia, een twintigjarige ingenieursstudent aan de universiteit van Leuven, had die dagen de zogenoemde doop bij Reuzegom, met leden uit het milieu van advocaten, rechters, politici en artsen. Wie bij de elitaire studentenclub wilde horen, werd als 'schacht' eerst tot op het bot vernederd.

Liters gin en vissaus

Zo moest Dia liters gin drinken, waarna naderhand de kranen in zijn kamer werden dichtgedraaid. Een slok water drinken was niet meer mogelijk. Toen Dia eenmaal laveloos in de hoek lag, urineerden de Reuzegommers over hem heen.

Een dag later kon Dia nog amper op zijn benen staan, zo zag een bezorgde professor geneeskunde die de groep die ochtend tegenkwam. De vrouw werd weggehoond, want zo beloofden de Reuzegommers, de doop was bijna tot zijn einde. In werkelijkheid moest het zwaarste deel dan nog komen, bij een blokhut op een uur rijden buiten de stad.