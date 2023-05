Jongeren stellen eigen diagnoses via TikTok: 'Als je dit herkent heb je ADHD'

Rudolf Ponds, vice-voorzitter van het Nederlands Instituut van Pyschologen (NIP), benadrukt dat het inderdaad onmogelijk is om op basis van een aantal kenmerken of eigenschappen een diagnose te stellen. "Het is meer dan het afvinken van een rijtje kenmerken. Context, leeftijd en omgeving spelen ook een belangrijke rol. Om een voorbeeld te noemen: een 16-jarige wiens verkering net uit is kan na het kijken van een video over depressie denken dat hij depressief is, terwijl een psycholoog zou concluderen dat hij zich tijdelijk somber voelt omdat hij liefdesverdriet heeft."

Dokter Google

Of meer jongeren zich bij de huisarts of psycholoog melden door video's op TikTok wordt volgens Ponds niet bijgehouden. "Er zijn geen harde cijfers van, maar we horen het wel vaak en maken het ook zelf mee. Dat is niet zo vreemd, er komt tegenwoordig ook bijna niemand meer bij de huisarts voordat hij 'dokter Google' heeft geraadpleegd. Vroeger had je alleen de folders in de wachtkamer van de dokter, de moderne variant is veel rijker. Wij zien daar als beroepsvereniging de meerwaarde van in."