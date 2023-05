Noodkreet IND: we lopen tegen onze grenzen aan

In het rapport ‘De stand van de uitvoering’ schijft de IND dat het aan alle kanten knelt in de uitvoering van het asiel- en migratiebeleid. De dienst roept het kabinet op het migratiebeleid met fundamenteel andere ogen te bekijken.

"Het aantal aanvragen is de laatste jaren hoog, stijgt en is onvoorspelbaar. De grens van wat de IND aankan komt in zicht", schrijft de directeur-generaal Rhodia Maas in haar voorwoord. In 2022 kwamen er in totaal 46.460 asielzoekers en nareizigers, het kabinet verwacht dit jaar 70.000 asielzoekers.

Knelpunten

Alleen maar meer mensen aannemen is volgens haar niet de oplossing. "Want hoe groot moeten we dan worden? We moeten accepteren dat de IND niet kan meebewegen met het fluctuerende aantal aanvragen", zegt Maas.

De IND loopt tegen een flink aantal knelpunten aan, is te lezen in het rapport. Zo is het aantal aanvragen voor asiel onvoorspelbaar en stijgt het nog steeds, wordt het beleid steeds ingewikkelder en is bovendien sprake van onbedoelde effecten van wet- en regelgeving.