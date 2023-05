Staat stelt Belgisch bedrijf 3M aansprakelijk voor PFAS-schade in de Westerschelde

3M zegt in reactie bezig te zijn met het bestuderen van de inhoud van de brief die het bedrijf van de Staat heeft gekregen. "We verwelkomen het voorstel van de overheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om met hen in gesprek te gaan." Volgens 3M 'sluit het voorstel aan' bij een eerdere uitnodiging van het bedrijf aan het ministerie om over 'de PFAS-situatie in de Westerschelde' te spreken.