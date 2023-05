Ronans (23) nieuwbouwhuis ging niet door: bouw afgelast

Tot nu toe heeft Scholte alleen de notariskosten terug gehad en moest hij halsoverkop op zoek naar een ander huis. Hij vond een eengezinswoning in Maassluis. Het is één van de 16 duurzame nieuwbouwhuizen in het nieuwbouwproject Sluis 16 dat in 2025 wordt opgeleverd.

900 euro meer maandlasten

Deze koopwoning van 90 vierkante meter kost 370.000 euro vrij op naam, 45.000 euro meer dan het appartement in de woontoren. Bovendien is de hypotheekrente inmiddels meer dan verdubbeld. Scholte betaalt voor deze woning nu 4 procent rente en daardoor liggen zijn bruto maandlasten 900 euro hoger, dan als hij in de Schiedamse woontoren had kunnen gaan wonen.

Ook moest hij opnieuw kosten maken voor het regelen van een nieuwe hypotheek. "Als ik in 2021 voor dit bedrag een huis had gekocht tegen 1,8 procent hypotheekrente had ik een heel ander huis kunnen kopen", verzucht de starter op de woningmarkt.

We bouwen al een tijdje te dure huizen en dat is een probleem, leggen we uit in deze video: