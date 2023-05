Verbod op TikTok in Amerikaanse staat Montana

Eerder verbood de Amerikaanse regering de app al op mobiele telefoons die eigendom zijn van de federale overheid. Ook dreigde de overheid om TikTok op nationaal niveau in de ban te doen, tenzij de Chinese eigenaren van de app hun aandelen van de hand doen.

Biden's voorganger Donald Trump probeerde in 2020 al om TikTok in de VS te verbieden, maar daar stak de rechtbank toen een stokje voor.

Reactie TikTok

In een eerste reactie zegt TikTok dat de nieuwe wet in Montana inbreuk maakt op het recht van vrije meningsuiting van de inwoners van Montana.

Het bedrijf laat weten er hard aan te werken ‘de rechten van onze gebruikers binnen en buiten Montana te verdedigen’ en wil zijn gebruikers in die staat geruststellen dat ze ‘TikTok kunnen blijven gebruiken’.