Jongeren kiezen vaker voor fitness: 'Ik wil er goed uitzien'

Wat opvalt is dat fitness onder tieners steeds populairder wordt. In 2022 gingen 207.000 jongeren wekelijks naar de sportschool, een jaar eerder waren dat er nog 157.000. Hoe groot deze groep was voor de pandemie is moeilijk te zeggen omdat het NOC*NSF toen nog geen onderzoek deed naar deze specifieke leeftijdscategorie.

"Maar we kunnen wel stellen dat fitness onder jongeren populairder is geworden", zegt Lieselot Meelker, woordvoerder NOC*NSF. "Wat hiervoor de reden is hebben wij in dit rapport niet onderzocht, maar over het algemeen zie je dat jongeren behoefte hebben aan meer flexibiliteit en variatie. Ze willen hun eigen tijd kunnen indelen en met fitness kan dat."

Naar het krachthonk

Tobias vindt het prettig dat hij zelf kan bepalen wanneer hij traint. "Ik zit op het gymnasium en heb een bijbaan bij een supermarkt waar ik onregelmatig werk, nu zit ik niet meer vast aan een bepaalde trainingstijd", legt hij uit.

Ook Jens (18) is blij dat hij kan gaan wanneer hij wil. Hij was 16 jaar toen hij het voetbalveld verruilde voor het krachthonk. "Ik voetbalde al vanaf de F'jes, maar vond mijn team niet meer zo leuk. Toen vroeg een vriend of ik een keer mee wilde naar de sportschool en dat vond ik wel mooi, al heb ik die eerste keer wel iets te zwaar getraind."