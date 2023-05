Greenpeace: EU exporteert 10.000 ton verboden bijendodende pesticiden

Het laat ook zien dat neonaten kunnen worden opgenomen in de bodem en houtachtige planten en uitspoelen naar rivieren en grondwater, waar ze jarenlang schade kunnen aanrichten.

'Hypocriete, kortzichtige aanpak'

Doug Parr, hoofdwetenschapper bij Greenpeace UK, zegt over de uitkomst van het onderzoek: "Wetenschappers zijn er duidelijk over dat neonicotinoïden bijen en andere bestuivers doden en tegelijkertijd de natuur en de voedselzekerheid bedreigen. Daarom zijn ze in Europa verboden."

"Nu EU-wetgevers er niet in slagen deze maas in de wet te dichten, dumpen chemische bedrijven hun bijengif in armere landen die niet over de regels beschikken om ze te stoppen. Deze hypocriete, kortzichtige aanpak zal ons allemaal uithongeren."