Concept-landbouwakkoord: Nederlandse boer wordt duurzamer en gaat natuur beheren

Stoffenbalans

Om de uitstoot per bedrijf in kaart te brengen en te kunnen beheersen, komt voor grondgebonden bedrijven een 'stoffenbalans'. Een boer moet dan bijhouden hoeveel kunstmest en veevoer wordt ingekocht en hoeveel melk en vlees de boerderij weer verlaat. Op die manier moet een boerenbedrijf voldoen aan milieueisen en de waterkwaliteit.

De stoffenbalans is een grote wens van landbouworganisaties, want het geeft de boer de mogelijkheid zelf te bepalen hoe de milieueisen worden gehaald.

Nog onduidelijk

Nog niet duidelijk is welke bijdrage de banken en veevoederbedrijven leveren aan de omslag in de Nederlandse landbouw. Met name de Rabobank heeft veel boerenbedrijven gefinancierd. Tot nu toe zijn Rabobank en andere banken terughoudend, aldus een ingewijde. De banken willen geen leningen kwijtschelden, maar zijn wel nodig in de toekomstgesprekken en financiële ondersteuning van boeren. Mogelijk wordt een akkoord met de banken pas later gesloten. Al eerder heeft minister Adema de Rabobank rechtstreeks aangesproken dat de bank te weinig doet.

Ook veevoederbedrijven zijn belangrijk voor de toekomst van de sector. Het is de bedoeling dat ook die bedrijven afspraken maken over duurzaamheid, minder ontbossing en meer grondstoffen uit Europa. Het is nog niet duidelijk of de bedrijven bereid zijn om afspraken te maken in het landbouwakkoord. Als veevoederbedrijven niet bereid zijn tot afspraken, kan het kabinet uiteindelijk verduurzaming wettelijk verplichten.

Ook is nog onduidelijk wat tot nu toe is afgesproken over grondgebruik en mest, voor boerenorganisaties belangrijke punten. Naar verwachting komen in een eventueel landbouwakkoord geen stikstofafspraken te staan. Die zijn afhankelijk van de onderhandelingen in de nieuwe provincies en de uitwerking van het kabinet.