Politie wil privacy van onschuldige burgers vaker schenden

De wens voor meer bevoegdheden is opvallend, want gisteren toonde RTL Nieuws aan dat de TOOI-inlichtingendiensten al jarenlang te ver gaan in het vergaren van inlichtingen. Onschuldige burgers worden in de gaten gehouden, gevolgd en over hen worden dossiers bijgehouden. Dit alles is niet geregeld in de wet en bovendien wordt er nauwelijks toezicht op gehouden. Dat bleek uit interne documenten van de politie en politiedossiers.

Wet verruimen

Het TOOI is belast met het verzamelen van informatie over de openbare orde. Bijvoorbeeld bij demonstraties of voetbalwedstrijden. Het werkterrein van de teams is breed: van voetbalhooligans tot dierenactivisten, van corona-ontkenners tot rechts-extremisme.

Het ministerie en de Nationale Politie ontkennen dat in de huidige praktijk de wet wordt overtreden. Zij stellen dat op dit moment slechts "geringe inbreuken op de persoonlijke levenssfeer" worden gemaakt. Tegelijk stelt men dus dat er nu bekeken wordt of de wet verruimd kan worden voor de politie.