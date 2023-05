Vorig jaar 12 procent minder mensen met pensioen dan in 2021

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen stopten met werken wel iets zag stijgen.

Daling van 12 procent

In totaal stopten vorig jaar zo’n 84.000 mensen met werken vanwege hun pensioen, 12 procent minder dan een jaar eerder. Die pensioengerechtigde leeftijd was dat jaar 66 jaar en 7 maanden, maar de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gingen was 65 jaar en 8 maanden.

Dat is 3 maanden hoger dan in 2021 en dezelfde gemiddelde leeftijd als in 2020.