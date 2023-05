Inlichtingendienst van politie bespioneert illegaal onschuldige burgers

'Slechte B-film'

Het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) vergaart in het geheim informatie van mensen van wie ze denken dat die de openbare orde mogelijk ernstig gaan verstoren. Maar onderzoek van RTL Nieuws naar de politiedossiers van deze zogenaamde 'onruststokers' laat zien dat het gaat om onschuldige mensen die zich geweldloos inzetten voor dierenrechten en het klimaat of moslim zijn. Hun privacy wordt ernstig geschonden en ze krijgen een stempel opgedrukt waar ze moeilijk vanaf komen.

Zo hield de politie Said Ahamri ook in het vizier. Hij was ooit vrijwilliger bij een moskee en had vanuit die functie contact met een conservatief islamitische prediker. Hij kreeg het stempel 'jihadistisch terrorisme' opgeplakt, zonder een verdenking van strafbare feiten en hij had ook geen strafblad. Toch hield de politie hem continu staande en viste bij z'n vrienden naar informatie over hem. Op het moment dat hij op vakantie ging naar Mexico kreeg hij te horen dat hij het land niet in mocht. Want hij stond geregistreerd als terrorist. Toen realiseerde hij zich dat er iets goed mis was.

"Het is alsof je in één of andere slechte B-film terecht bent gekomen", zegt Said. "Er wordt een foto van je gemaakt en je wordt zo het vliegtuig ingegooid met je boeien nog om."

De politie-informatie over hem is vervolgens gedeeld met het buitenland, zo blijkt uit documenten die Said heeft opgevraagd.