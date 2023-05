Videoboodschap Zelensky bij finale songfestival geweigerd

"Het verzoek van de heer Zelensky om het publiek op het Eurovisiesongfestival toe te spreken, is weliswaar met lovenswaardige bedoelingen gedaan, maar kan helaas niet worden ingewilligd omdat het in strijd zou zijn met de regels van het evenement."

Zelensky zou hebben gevraagd om in een video te mogen aandringen op steun tijdens de oorlog in Oekraïne, maar dat wil de EBU niet. "Een van de pijlers van de wedstrijd is het niet-politieke karakter ervan. Dat principe verbiedt de mogelijkheid om tijdens de wedstrijd politieke of soortgelijke verklaringen af te leggen", laat de organisator weten.

Vorig jaar besloot de EBU kort na de inval in Oekraïne wel dat Rusland niet mocht meedoen. De organisator stelde destijds dat deelname van Rusland de wedstrijd 'in diskrediet' kon brengen. Meerdere landen hadden de EBU onder druk gezet en zeiden niet te komen als Rusland ook mocht komen.

Bekijk ook: vorig jaar in een bunker, nu in Liverpool: Oekraïense Timur verslaat het songfestival 02:46 ✕

De beelden van presentator Timur Miroshnychenko gingen vorig jaar de wereld over: vanuit een schuilkelder in Oekraïne deed hij verslag van het songfestival. Dit jaar is hij in Liverpool, waar het liedjesfestijn georganiseerd wordt omdat dat in Oekraïne ni