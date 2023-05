Coco (55) is dolgelukkige 'oudere' moeder: 'Mijn kinderwens was te groot'

Het ivf-traject was stressvol. "En het was nou niet bepaald romantisch", zegt ze. "Al die behandelingen, die hormonen, seks moest op gezette dagen." Het had een weerslag op haar relatie en ze besloten uit elkaar te gaan. "Hij liet me uit liefde gaan. Ik was inmiddels 42 en had geen tijd meer te verliezen, mijn vruchtbaarheid was erg afgenomen."

Miskramen

Die rekbaarheid van grenzen wil ze graag toelichten. "Eerst wilde ik alleen een kind met mijn eigen eicel, die wens moest ik loslaten. Dus ging ik voor anonieme eiceldonatie." Ze bezocht klinieken in Nederland, later in Italië, Denemarken en Spanje. Ze werd meerdere keren zwanger, ook met nieuwe liefdes op een natuurlijke manier, maar keer op keer liet haar lichaam haar in de steek. Jaar in, jaar uit probeerde ze het opnieuw. "Mensen om me heen hebben vast gedacht: waarom ga je er mee door, laat het los. Maar mijn wens was te groot."