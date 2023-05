Aantal nieuwe asielzoekers niet gedaald, half jaar na belofte Rutte

Terwijl die blijven komen, dreigen de komende maanden opnieuw een asielcrisis en een opvangcrisis in Nederland. De spreidingswet – die asielzoekers moet spreiden over alle gemeenten – moet nog worden behandeld door de Tweede en Eerste Kamer.

Kabinet en coalitie verlamd

In Den Haag worstelen kabinet en coalitie al maanden met het migratievraagstuk. De vier regeringspartijen denken totaal anders over migratie: VVD en CDA willen graag een strenger asielbeleid, D66 en ChristenUnie niet. Een eerdere poging om de gezinshereniging te vertragen leidde tot veel kritiek van D66 en ChristenUnie en werd uiteindelijk verworpen door de rechter. Het CDA pleit sinds begin dit jaar voor de mogelijkheid dat een asielzoekers een tijdelijke vergunning krijgt.

Een aantal ministers spreekt al maanden over een langetermijnvisie op migratie. Dat gaat niet alleen over asielzoekers, maar ook over studenten en arbeidsmigranten. Dinsdag is opnieuw een overleg van de meestbetrokken ministers. Dan ligt een lijst met mogelijke migratiemaatregelen op tafel, maar onduidelijk is wanneer het kabinet keuzes maakt. Bij de VVD wordt gehoopt dat het kabinet eind mei of begin juni maatregelen kan aankondigen, maar het is de vraag of D66 daartoe bereid is.