NOS haalt correspondent Iris de Graaf terug uit Rusland

De Graaf is volgens de NOS recent onder meer langdurig ondervraagd op de luchthaven van Moskou over het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat was voor de hoofdredactie reden om een nieuwe afweging te maken over haar veiligheid. De situatie is nu 'te onberekenbaar om de risico's goed in te schatten'.

Omstandigheden verslechterd

De werkomstandigheden voor journalisten in Rusland is de laatste maanden rap verslechterd, met als recent dieptepunt de arrestatie van een Amerikaanse verslaggever die werkt voor de Wall Street Journal, Evan Gershkovich.