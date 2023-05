Turkije onder hoogspanning: dit staat op het spel tijdens de verkiezingen

3. Hoe maakt de oppositie een vuist tegen Erdoğan?

"Zes verschillende oppositiepartijen hebben de handen ineengeslagen en hun volle gewicht achter Kemal Kılıçdaroğlu gezet. Die is is 74, een veteraan in de Turkse politiek en leider van de seculiere oppositiepartij CHP. Het is een saaie, weinig charismatische man. Maar misschien schuilt daarin juist zijn kracht. Waar Erdoğan vaak voor politieke stormen zorgt, belooft hij juist rust te bieden.

De oppositie gaat ervan uit de verkiezingen te zullen winnen, vooral omdat het economisch zo slecht gaat in het land. Erdoğan zelf oogde moe aan het begin van de campagne en was een paar dagen uit de running. Met het geweld in Erzurum en grote rally's in steden als Istanbul, Ankara en Izmir beloven de laatste dagen van de campagne vuurwerk."