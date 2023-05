Bomaanslag op Russische pro-oorlog blogger: 'Verdachte gearresteerd'

Prilepin is een van de populairste romanschrijvers in Rusland. In zijn werk verheerlijkt hij geweld en oorlog. Hij staat bekend als pro-Kremlin en een voorstander van de Russische invasie in Oekraïne. De 47-jarige Rus is naast schrijver ook rapper en blogger, hij heeft honderdduizenden volgers.

Daarnaast is Prilepin een oorlogsveteraan die vocht in de Tsjetsjeense oorlog in de jaren negentig. In 2017 zei de blogger dat hij in een vrijwilligersbataljon in de Oekraïense regio Donetsk had gevochten tegen de Oekraïners. De Rus beweerde dat zijn eenheid 14 duizend Oekraïners had gedood in zeven jaar.

Explosie

Prilepin raakte vanmiddag gewond bij de aanslag door een bom in zijn auto, zijn chauffeur kwam om. De explosie was in de stad Nizjni Novgorod, 400 kilometer ten oosten van Moskou. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van Prilepin zijn, berichten over zijn toestand lopen sterk uiteen.