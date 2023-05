Urenlang geen treinverkeer tussen Groningen en Assen door verzakking

Rond half drie vanmiddag begon het in Haren heel hard te regenen. De hoosbui hield een uur lang aan en daar was de Harense riolering niet op berekend, meldt RTV Noord. Er viel zo'n 55 milliliter regen.

Verzakking

De wolkbreuk veroorzaakte een verzakking aan perron van station Haren. Het treinverkeer werd stilgelegd zodat ProRail onderzoek kon doen. Volgens een woordvoerder van ProRail is de inspectie inmiddels afgerond. Er is inderdaad sprake van een verzakking, maar de treinen kunnen veilig over het spoor. Definitief herstel van het Harense perron volgt later. Hoeveel het herstellen van de schade zal gaan kosten, is nog niet bekend.