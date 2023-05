Zo gaat de kroning van koning Charles eruitzien

15.30 uur: balkonscène Buckingham Palace

Sinds de kroning van Edward VII in 1902 is het de gewoonte dat de nieuwe monarch de menigte begroet vanaf het balkon van Buckingham Palace. Welke familieleden daarbij aanwezig zullen zijn, heeft het Britse koningshuis nog niet bekendgemaakt, maar volgens Saenen is het wel zeker dat prinsen Harry en Andrew niet op het balkon staan.

"Harry heeft gezegd dat hij meteen na de kroning terugvliegt naar de Verenigde Staten, naar eigen zeggen om bij de verjaardag van zijn zoon Archie te kunnen zijn. Ik denk dat het een verstandige keuze is. De Britten vinden het prima dat hij bij de kroning is om te laten zien dat hij om zijn vader geeft, maar als hij de aandacht te veel op zichzelf zou vestigen, wordt hem dat door het volk niet in dank afgenomen."