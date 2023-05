Zo gaat de kroning van koning Charles eruitzien

De dienst bestaat uit verschillende fases. In de eerste fase wordt koning Charles gepresenteerd aan 'het volk'. In fase twee legt Charles de kroningseed af. Daarin belooft hij om tijdens zijn regering de wet en de kerk van Engeland te zullen handhaven en 'een trouwe protestant' te zijn.

Ingezegende olijfolie

Fase drie draait om de zalving met in Jeruzalem ingezegende olijfolie. Charles wordt namelijk niet alleen de officiële koning van Engeland, maar ook het hoofd van de Anglicaanse kerk. "De ingezegende olie wordt op een heel bijzonder, zilveren lepeltje gegoten. Dat lepeltje dateert uit de twaalfde eeuw en wordt al sinds 1603 gebruikt voor de zalving", zegt Saenen. Het heilige ritueel krijgen we niet te zien. "Dat is een heel persoonlijk, intiem moment dat buiten het zicht van de wereld zal gebeuren. Er wordt dan om de stoel een gouden scherm geplaatst."

Kroon van 2,2 kilo

De vierde fase is het moment suprême waarop Charles letterlijk wordt gekroond. "Die kroon is van puur goud, bevat meer dan vierhonderd edelstenen en weegt 2,2 kilo. Elizabeth heeft zich weleens laten ontvallen dat die kroon loodzwaar is", vertelt Saenen. En kostbaar, natuurlijk. "Na de dienst gaat de kroon meteen weer achter slot en grendel in de Tower of Londen. Daar liggen ook alle andere kroonjuwelen van het Britse koningshuis."

Na de kroning zal Charles de troon bestijgen. Daarna is Camilla aan de beurt. Ook zij wordt gezalfd, gekroond en op de troon geplaatst, maar in tegenstelling tot Charles hoeft zij geen eed af te leggen. En goed nieuws voor Camilla: haar kroon weegt slechts 590 gram.