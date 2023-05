Inspecties: 'Veiligheid en ontwikkeling asielkinderen in gevaar'

Een van de problemen is dat kinderen door de slechte doorstroom vaak veel langer in de crisisnoodopvang blijven dan eigenlijk de bedoeling is. Ook moeten ze vaak wisselen van locatie. Er moet volgens de inspecties snel worden ingegrepen, want onder meer de toegang tot onderwijs en de continuïteit van (psychische) zorg zijn voor deze kinderen niet vanzelfsprekend.

"Ze ervaren berovingen en vechtpartijen. Zien mensen in hongerstaking gaan. De kinderen voelen zich niet veilig in de gemeenschappelijke ruimtes", zegt Hans Faber, hoofdinspecteur bij de Inspectie Justitie en Veiligheid, in een interview in het AD. Volgens Faber zijn er ook zorgen over de seksuele veiligheid van meisjes en zitten alleenstaande minderjarige asielzoekers soms enige tijd zonder individuele voogd.

Niet verbeterd

Het is voor het eerst dat de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie zich gezamenlijk uitspreken over de situatie van asielkinderen. Het afgelopen jaar trokken individuele inspecties wel al aan de bel. Maar bijna een jaar na de eerste brandbrief 'is de situatie voor asielkinderen niet verbeterd', stellen de inspecties.