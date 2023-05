Hoe ambtenaren stuitten op honderden kilo's drugs, maar alles moesten teruggeven

"De grootste markt voor designerdrugs is Duitsland", zegt Rene, een Deense beheerder van een forum over 'research chemicals', zoals verkopers en gebruikers designerdrugs noemen. "Alex P. is zeker een grote speler in Europa. Zijn webshop staat goed bekend, biedt veel producten aan en heeft een opvallend goede klantenservice. Alex is goed in marketing, hoewel hij al lang met pensioen had kunnen gaan op een zonnig eiland."