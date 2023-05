Check je borsten (maar niet elke derde dag van de maand)

Het is belangrijk dat vrouwen hun eigen borsten goed kennen, zegt Guerrero Paez. De directeur hoopt met de campagne het percentage van vrouwen dat geen zelfonderzoek doet omlaag te brengen. "Het zou mooi zijn als dit volgend jaar 32 procent is in plaats van 62, want het is goed om alert te blijven. Hoe voelt mijn lijf, hoe voelen mijn borsten en zie ik verandering? We willen geen onrust creëren, maar wel bewustwording."

Partner kan helpen

Een kleine groep vrouwen wordt onzeker van het controleren van hun borsten, zegt de BVN-directeur. "Die weten van zichzelf dat ze er angstig van worden en dan meteen naar de huisarts willen. Als ze een partner hebben zouden ze die kunnen vragen om af en toe naar de vorm van de borsten te kijken. En vanaf je vijftigste kan je via het bevolkingsonderzoek een mammografie laten maken, al wordt je daar door personeelstekort in plaats van elke twee jaar helaas nu eens per drie jaar voor uitgenodigd."

De Borstkankervereniging benadrukt in de aangepaste campagne dat het goed kennen van je borsten niet betekent dat borstkanker voorkomen kan worden of een behandeling succesvol is als de kanker tijdig wordt ontdekt. "Maar het risico op borstkanker is groot, een op de zeven vrouwen krijgt ermee te maken. Zelfonderzoek kan bijdragen aan het tijdig ontdekken van borstkanker."