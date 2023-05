Belg Brecel wint WK snooker en doorbreekt Engelse overmacht

In de laatste sessie begon Brecel meteen goed en won de eerste frame. Selby won er daarna drie op rij en maakte het weer heel spannend door ook de eerste twee frames na de pauze te winnen. Na twee missers van Selby kon Brecel op één frame van de wereldtitel komen. In de 33e frame pakte de Belg zijn kans en maakte het af met een break van 112.

'Het was zo zwaar'

"Ongelofelijk, het was zo zwaar. Mark is de zwaarste tegenstander die je kan hebben in de finale", was Brecels eerste reactie na de zege. "Hij blijft maar terugkomen en is zo'n vechter.

Toen het 16-15 werd, dacht ik niet meer dat ik ging winnen. Ik miste ballen op een kilometer van de pocket. Maar ik maakte een goede break en toen ik op 17 kwam wist ik dat ik maar een goede kans nodig had."

Eerste Belgische wereldkampioen

De Belg verwees naar de partij in de eerste ronde die hij met 10-9 won, nadat hij vijf keer eerder in de eerste ronde was uitgeschakeld. "De verschillen zijn soms heel klein", antwoordde hij op de vraag wat het verschil was met zijn eerdere partijen in de eerste ronde.

Brecel wist dat hij met zijn zege geschiedenis zou schrijven door als eerste Belg de wereldtitel te grijpen. "Dit is zo'n groot moment. Ik was zo zenuwachtig en wilde dat het zou lukken voor België en voor Europa. Ik ben zo blij dat het is gelukt."