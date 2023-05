Loopgraven van honderden kilometers lang: Rusland bereidt zich voor op Oekraïens offensief

Zo'n opbouw is bijvoorbeeld te zien op bovenstaande satellietfoto bij het bezette Polohi, in het zuiden van de provincie Zaporizja. De eerste linie is een brede geul waar tanks niet overheen moeten kunnen, daarna volgen zogeheten duivelstanden: betonnen piramides die voor het eerst werden gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De loopgraaf daarachter is dan weer bedoeld voor de manschappen.

Wat ook opvalt: de loopgraven volgen geen rechte lijn, maar worden kriskras aangelegd met veel haken en bochten. Ook dat is strategie, zegt Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. "Zodat als er bommen afgaan in de buurt er niet in één keer een heel peloton of compagnie geraakt kan worden. En zodat je ook vanuit meerdere kanten de vijand kunt bevuren"

Geleerd van vorig jaar

Door zich achter het hele front in te graven, wil Rusland volgens De Kruif duidelijk een herhaling van vorig jaar voorkomen. Toen wist Oekraïne in de noordelijke regio Kharkiv in enkele dagen tijd tientallen kilometers te heroveren.