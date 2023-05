Michel hielp doodzieke vriendin bij zelfdoding: 'Geen spijt van'

De klachten begonnen in 2011, vertelt Michel. "Fietsen en tennissen hield ze minder lang vol. Ze was steeds vaker moe, ze transpireerde meer en was vaak duizelig. Die duizeligheid was het ergste. Als ze na het boodschappen doen de spullen in de koelkast zette, had ze het gevoel dat ze achterover viel."

Onderzoek in Duitsland

In 2015 kwam ze volledig thuis te zitten. Er volgden afspraken met de huisarts, een neuroloog, een internist. Maar geen enkele medicus had een verklaring voor de klachten van Evelien. "Dan zeggen ze: het zit tussen je oren. Maar dat geloofden we gewoon niet."

Ze belanden bij een gespecialiseerde arts die dacht aan lyme. Dit zou ook haar chronische vermoeidheid kunnen verklaren. Hij liet haar bloed onderzoeken bij een specialist in Duitsland, waar meer expertise is op dit gebied. "Die concludeerde dat met haar bloedwaardes het zeer waarschijnlijk Lyme was." Maar met een Duits medisch rapport kun je in Nederland weinig.

Kwaliteit van leven

Evelien deed er alles aan beter te worden, zegt Michel. Op het einde huurde ze nog een gespecialiseerde fysiotherapeut in om iets van kwaliteit van leven terug te krijgen. Maar ook die kon niks meer voor haar betekenen. "Het was vreselijk. Ze lag op bed en kwam er niet meer vanaf. Ik verschoonde haar met een emmertje. Ze was door een ondergrens geschoten, zei ze, de grens van een menswaardig leven."