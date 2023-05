Klopjacht op Amerikaan die vijf buren doodschoot: 'Ieder spoor ontbreekt'

In de Amerikaanse staat Texas is een klopjacht gaande op een man die vrijdagavond vijf mensen doodschoot in het huis van zijn buren. De moordpartij volgde nadat de voortvluchtige voor de lol aan het schieten was in zijn eigen tuin. De buren vroegen of dat iets minder kon, omdat hun baby door de knallen niet kon slapen. Kort daarna kwam de man schietend hun huis binnen.

De 38-jarige Francisco Oropesa schoot in het huis vijf mensen dood, onder wie een achtjarige jongen en zijn moeder. Ook twee vrouwen kwamen om het leven. Zij werden geraakt terwijl zij met hun lichaam de baby en de tweejarige dochter beschermden. Het vijfde slachtoffer is een man van achttien. In het huis waren in totaal tien mensen aanwezig, drie kinderen zaten onder bloedsporen, maar waren verder ongedeerd. Wilson Garcia met zijn dochter tijdens de wake. © AP "Ik heb er geen woorden voor", zei Wilson Garcia, de man die zijn dochter en vrouw verloor, gisteravond tijdens de wake. "Wij zijn nog in leven, maar ik heb geen leven meer." Spoor ontbreekt De verdachte zou die avond hebben gedronken en reageerde direct al woedend op het verzoek van zijn buurman. "In mijn tuin mag ik doen wat ik wil", schreeuwde hij. Tien minuten later verscheen de man met een AR-15, een semiautomatisch machinegeweer en begon in het rond te schieten. Bekijk ook: Dit is de AR-15, het wapen waarmee de schutter in Texas een bloedbad aanrichtte Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem en is er een grote klopjacht gaande. De FBI heeft meer dan tweehonderd agenten op de zaak gezet maar zegt 'geen idee' te hebben waar de schutter zich bevindt. Een beloning van 80.000 dollar voor de gouden tip moet daar verandering in brengen. Speurhonden zouden kledingstukken en een achtergelaten telefoon hebben gevonden, maar daarna liep het spoor dood. Honduras Alle slachtoffers komen oorspronkelijk uit Honduras en woonden zonder verblijfsvergunning op het platteland vlak bij Cleveland. De lokale sherrif zei daarop: "Mijn hart is bij de achtjarige jongen. Het maakt mij niet uit dat hij hier illegaal was, hij was in mijn gebied." Buurtbewoners verklaren dat er in achtertuinen vaker voor de lol wordt geschoten, maar dat het niet vaker tot ongeregeldheden had geleid.