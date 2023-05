Ex-kankerpatiënt Femke bedenkt buddysysteem: 'Zij wist waar ik doorheen ging'

In het ziekenhuis in Utrecht is het buddysysteem een community geworden. Jonge moeders met borstkanker spreken samen af, laatst werd een groep Afrikaanse vrouwen met een moslimachtergrond aan elkaar gekoppeld. De buddy's worden ook betrokken bij keuzes die het ziekenhuis maakt. "We polsten laatst bij een aantal voormalige patiënten of een diagnose binnen 24 uur of 48 uur gegeven kan worden. Soms hebben we als ziekenhuis een blinde vlek voor hoe we zaken hebben georganiseerd."

Het buddysysteem is niet alleen voor de patiënt die nu ziek is waardevol, ook voor degene die het proces al heeft doorgemaakt. "Veel patiënten die weer beter zijn, vallen na een jaar vol behandelingen en controles in een gat. Ze moeten hun leven weer oppakken, de buitenwereld weer in. Dat kan best spannend zijn. Als je dan iets kunt doen voor een andere patiënt, is dat niet alleen heel waardevol, het helpt ook bij je eigen verwerking. Dat hadden we van tevoren niet bedacht."