Moeilijk om tot complotdenker door te dringen: 'Voorkomen is beter'

Gedragswetenschapper Jan-Willem van Prooijen van Universiteit Leiden bevestigt dat het complex is om iemand die in nepnieuws gelooft te overtuigen van zijn of haar ongelijk. "Maar zinloos is het niet, het is altijd goed om in gesprek te gaan."

De manier waarop is wel heel belangrijk, zegt Van Prooijen. "Neem de ander serieus en bewaar het respect. Wanneer iemand een positieve band met je heeft, kan dat helpen. Ik raad mensen die een familielid of vriend hebben die in complotten gelooft, ook altijd aan om het er niet de hele tijd over te hebben. Ga vooral leuke dingen doen samen."

Twijfelaars

Voor de overheid is het vaak moeilijker om mensen die in complotten geloven te bereiken – in hun ogen is die overheid immers de bron van het kwaad. "Op wie hardnekkig in complotten gelooft, zal een overheidscampagne geen invloed hebben. Het delen van de juiste informatie en op een heldere manier inzicht bieden in wetenschappelijke onderzoeken kan wel effectief zijn bij de grote groep twijfelaars", zegt Van Prooijen.

Dat is ook de ervaring van Bart Verheggen, klimaatspecialist bij RTL Nieuws. "Mensen die hun hele identiteit hebben verbonden aan hun geloof in een bepaald complot en hun afwijzende houding tegenover de wetenschap zul je met feiten en logica niet overtuigen. Ze zitten zo diep in de fabeltjesfuik dat ze niet meer voor rede vatbaar zijn. Maar laten zien waar hun gedachtenkronkels spaak lopen kan wel nuttig zijn voor de omstanders. Die worden daardoor minder vatbaar om ook die fabeltjesfuik ingezogen te worden. Feiten en logica zijn in die zin wel degelijk nuttig om de voedingsbodem voor complotdenken te verkleinen."