Kabinet bezuinigt 2,5 miljard, alleen defensie en armoedebeleid ontzien

Geen eigen risico, bijdrage WMO omhoog

In de onderhandelingen heeft de optie op tafel gelegen om het eigen risico van 385 euro te verhogen. Dat gaat niet gebeuren. Wel wordt de eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) weer inkomensafhankelijk, zoals tot 2018 het geval was. Dat moet 100 miljoen euro opleveren. Via die wet regelen gemeenten bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding en opvang van kwetsbare mensen. Voor 2018 was er al in de Wmo sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Daarnaast wordt bezuinigd op het STAP-budget. De regeling is bedoeld om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Iedere volwassen Nederlander kon jaarlijks maximaal 1000 euro aan opleidingsbudget krijgen van de overheid. Daar wordt nu flink op bezuinigd, bevestigen bronnen.