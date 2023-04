Nederlanders in de ban van Zuid-Korea: 'Ik wil er alles over weten'

"We hebben deze beslissing genomen omdat we er alle vertrouwen in hebben dat de Koreaanse creatieve industrie mooie verhalen zal blijven vertellen", zei Netflix-ceo Ted Sarandas tijdens een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol. De investering van 2,3 miljard euro is twee keer zoveel als wat Netflix investeerde sinds de streamingdienst in 2016 beschikbaar werd in het Aziatische land.

Dankzij YouTube

De Nederlandse student Minka Plug (23) is blij met het nieuws. "Er zijn heel veel gave Koreaanse shows en die zijn hierdoor straks makkelijker te vinden voor het Nederlandse publiek", vertelt ze. Minka kwam door YouTube al jong in aanraking met de Koreaanse muziek- en filmcultuur. "Toen ik elf was ontdekte ik een K-popband en dat vond ik zo te gek dat ik er alles over wilde weten."