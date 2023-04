Stikstofbeleid verder vertraagd: uitkoopregeling uitgesteld

Toestemming uit Brussel

Brussel moet toestemming geven voor de, in de woorden van minister Van der Wal, 'woest aantrekkelijke' uitkoopregelingen. De regelingen stuiten mogelijk op bezwaren vanwege de strengere Europese staatssteunregels. Die goedkeuring valt onder de Deense Eurocommissaris Vestager (Mededinging).

Eind februari heeft Van der Wal toestemming gevraagd in Brussel. Het loket waar grote uitstoters zich zouden kunnen aanmelden voor de regeling en waar ook de voorwaarden voor deelname duidelijk zou worden, zou in april open gaan, zei de minister eerder nog.

Normaal moet er binnen acht weken een antwoord zijn, maar het beoordelen en goedkeuren van de regeling duurt langer. Zo moest Den Haag extra informatie aanleveren aan de Commissie. Insiders verwachten nu eind mei meer duidelijkheid over de uitkoopregelingen. Zowel bronnen in Den Haag als in Brussel verwachten uiteindelijk wel groen licht, maar het is nog onduidelijk wanneer en of het ministerie de regeling nog moet aanpassen.