Lange wachtlijsten, torenhoge kosten: zo liep de jeugdzorg compleet vast

6. Waarom wil het kabinet alsnog flink bezuinigen?

Maandenlang steggelden de gemeenten en het Rijk over het geld. De aanleiding was een voorgenomen bezuiniging van honderden miljoenen die nodig is omdat de zorg niet meer betaalbaar is. De bezuiniging zou over meerdere jaren oplopen tot 1,1 miljard. De delen van 2024 en 2025 - in deze jaren zou het gaan om een bezuiniging van 385 miljoen - zijn geschrapt en worden nu in 2026 ingehaald.

"De bezuinigingen in de jeugdzorg bestaan uit twee delen", legt Van der Aar uit. "Er moet ruim een miljard bespaard worden uit de hervormingen. Die 385 miljoen euro is dus geen verzachting, zoals eerder is gecommuniceerd, maar uitstel. Daarnaast wordt er nog eens 511 miljoen euro extra bezuinigd, dat staat in het regeerakkoord. Maar dit is nog even uitgesteld omdat het Rijk er niet goed uitkomt hoe deze bezuiniging eruit moet komen te zien."

7. Wat kan er op korte termijn gebeuren?

"Zorg dat je mensen behoudt, dat de werkplek prettiger wordt", zegt Maaike van der Aar. "Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van het budget, zo'n 1,5 miljard, blijft hangen in coördinatiekosten, inkoop en organisatie. Haal de vele administratieve taken weg of uniformeer het. Zorg bij de hoogspecialistische en specialistische zorg voor één centrale inkoop- (het Rijk) en tarievenmodel. Dat scheelt al een hoop."

Van der Aar is kritisch op het plan van Van Ooijen om kinderen minder vaak professionele hulp aan te bieden. Het is volgens haar niet onderbouwd dat er nu veel kinderen onterecht aanspraak maken op jeugdhulp. "Het is prima om een maatschappelijke discussie te beginnen over een socialer Nederland en over opgroeien, maar dat mag niet ingezet worden als afleiding en het uitstellen van het op korte termijn aanpakken van grote problemen van een sector die het nú heel zwaar heeft."