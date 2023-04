Buitenlandse Zaken: evacuatie Nederlanders uit Soedan is begonnen

"Een team van Buitenlandse Zaken en Defensie doet z’n uiterste best om zoveel mogelijk Nederlanders zo veilig en snel mogelijk op te halen en in veiligheid te brengen", aldus de verklaring van het ministerie.

Volgens een bericht van de Nederlandse ambassade in Soedan gaat het om Nederlandse burgers, diplomaten en medewerkers van de ambassade.

Geheim

Zondagochtend hebben de Nederlanders te horen gekregen dat ze zich gereed moeten maken voor evacuatie. "De evacuatie en de verplaatsing naar het verzamelpunt zijn niet zonder risico’s. Daarom is de Nederlanders ook gevraagd de informatie over de evacuatie geheim te houden, omdat de operatie anders in gevaar kan komen of mogelijk zou moeten worden afgeblazen", aldus het ministerie.

Nederland werkt samen met andere Europese landen, zoals Frankrijk en Duitsland. Europese landen kunnen dan elkaars burgers en diplomaten meenemen, maar de mensen moeten wel het vliegveld weten te bereiken. Volgens een bron is operatie 'risicovol' en 'zeer spannend'. Bij de evacuatie in Afghanistan, in augustus 2021, werd Nederlanders aangeraden om een oranje shirt of oranje sjaal te dragen, zodat men herkenbaar is voor Nederlandse diplomaten en militairen.