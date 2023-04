Begrotingsgesprekken: een hoger eigen risico? 'Wel op tafel, niet waarschijnlijk'

1. Waar is het kabinet mee bezig?

Het kabinet zoekt miljarden, want door een aantal tegenvallers zit er een gapend gat in de begroting. Zo vallen kosten voor asielopvang veel hoger uit dan verwacht, en is Nederland door de oplopende rente op termijn miljarden euro's extra kwijt aan het afbetalen van de staatsschuld. En dus is de minister van Financiën, Kaag, in gesprek met haar collega’s om de begroting enigszins in evenwicht te krijgen. Daar worden verschillende maatregelen geopperd. Zo wordt gesproken over een grotere eigen bijdrage van vermogende ouderen die langdurig zorg nodig hebben en dus zelfs de optie om het eigen risico te verhogen.

2. Wat is het eigen risico en welke verhoging ligt op tafel?

Sinds 2016 is het verplicht eigen risico 385 euro. Voor veel behandelingen uit de basisverzekering die je krijgt, betaal je eerst maximaal 385 euro zelf, tot je eigen risico op is. In het plan dat in de begrotingsonderhandelingen is geopperd, wordt het eigen risico in stappen verhoogd, maar daar zijn verschillende varianten mogelijk.

3. Is het waarschijnlijk dat het eigen risico echt wordt verhoogd?

Nee, dat is niet waarschijnlijk, zo verwachten betrokkenen. De coalitie en de minister hadden juist afgesproken om het eigen risico te bevriezen tot 2026. Daarnaast zou een verhoging op grote weerstand kunnen rekenen bij partijen in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Zelfs al zou de coalitie in Tweede Kamer akkoord gaan, dan kan de maatregel hoogstwaarschijnlijk niet rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer.