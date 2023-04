Oekraïne-functionaris van Buitenlandse Zaken weg na pro-Russische uitspraken

Begin april benoemde minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel Van Dartel als Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne. Van Dartel was al gepensioneerd, maar moest als oliemannetje fungeren tussen het Nederlandse bedrijfsleven, Oekraïense autoriteiten en internationale instellingen. De samenwerking met Van Dartel is nu per direct beëindigd.

'Oekraïners zijn ook Russen'

Van Dartel had een interview gegeven in het boek genaamd Als je de lat lager legt ga je niet hoger springen van auteur Gerard Dielessen. Zo zei Van Dartel onder meer: "Oekraïners zijn ook Russen. Dat moeten we niet vergeten. Dat is de realiteit." Ook vond Van Dartel internationale politici 'naief' over Rusland en zei dat ze last hebben van 'wensdenken' over veranderingen in Rusland.

In een verklaring laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten: "De uitspraken zijn gedaan na de pensionering van Van Dartel en voor zijn aanstelling als speciaal gezant, maar zijn nu pas gepubliceerd. De minister en het ministerie waren niet op de hoogte van het gesprek met de auteur van het boek. Van Dartel heeft zich gerealiseerd dat hij met de gedane uitspraken niet meer geloofwaardig kan functioneren en daarom besloten zijn functie per direct neer te leggen."