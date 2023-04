En weer overlijdt een jonge K-popster: 'Ze moeten 24/7 aan staan'

Geen relaties

De jonge artiesten zijn de hele dag in beeld en mogen geen steken laten vallen. "De fans zijn loyaal aan hun idool, maar verwachten ook dat hij of zij zich perfect gedraagt. Als een ster niet dankbaar genoeg is, er moe uitziet, drugs gebruikt of de verkeerde jurk aan heeft, wordt dat direct afgestraft", legt Smit uit.

Ook een relatie hebben is uit den boze. "Veel fans hebben natuurlijk gevoelens voor hun idool, liefde is daardoor een pijnlijk onderwerp. Zo was er een K-pop artiest die in het geheim een kind kreeg met zijn geliefde. Toen dat uitkwam, stuurden fans bebloede albums naar de platenmaatschappij."

Kortom, de druk op K-popsterren is gigantisch. Tegelijkertijd is het in Zuid-Korea nog altijd taboe om over mentale problemen te praten. "Het aantal zelfdodingen in Korea is hoger dan in Japan, maar de overheid maakt nauwelijks geld vrij om de problemen aan te pakken. Op bekende suïcideplekken, zoals bruggen, worden leuzen geschreven als 'er zijn mensen die van je houden', maar dat is pleisters plakken. De oorzaak van het probleem, de hoge prestatiedruk, wordt nauwelijks aangepakt."