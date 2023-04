Kind gestikt door yogaschommel: NVWA verbiedt product

Een Nederlands kind is overleden nadat hij buiten bewustzijn was geraakt door het doek van een therapeutische schommel. Dit tragische incident was voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aanleiding om onderzoek te doen naar dit soort schommels. De NVWA heeft nu besloten dat deze schommels niet meer gebruikt mogen worden.

Uit onderzoek van de NVWA blijkt namelijk dat de schommels voor een ernstig risico zorgen op verwurging. Kinderen kunnen tijdens het spelen of experimenteren met hun hoofd vast komen te zitten in het materiaal en daardoor buiten bewustzijn raken. Meerdere incidenten Therapeutische schommels staan ook wel bekend als 'yogaschommels'. Ze worden vaak door therapeuten gebruikt bij kinderen die problemen hebben met het verwerken van prikkels en ze helpen kinderen om te werken aan hun fysieke gezondheid. Maar het product is dus niet veilig genoeg om nog op de markt aan te bieden. Wereldwijd zijn er twee vergelijkbare incidenten geweest. In Australië raakte een 12-jarige jongen buiten bewustzijn door het doek van een soortgelijke schommel. In 2021 kwam ook een jongen in de Verenigde Staten om het leven op dezelfde manier. Lees ook: Waarschuwing voor hoofdkussen kind vanwege verstikkingsgevaar De NVWA heeft aanbieders van deze schommels opgedragen om de producten terug te roepen bij hun klanten. Webshops mogen deze schommels ook niet meer verkopen.