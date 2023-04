Als we het weer al niet goed kunnen voorzien, waarom het klimaat dan wel?

Dat ziet ook Bart Verheggen, klimaatspecialist bij RTL Nieuws. "Het weer en het klimaat zijn twee verschillende dingen. Het is onmogelijk om te zeggen wat voor weer het op 13 mei 2060 zal zijn in Amsterdam, maar over het klimaat – dus het gemiddelde weer – in de zomer in 2060 kun je op basis van klimaatmodellen wel iets zeggen."

Dobbelsteen

Dat woordje 'gemiddeld' is heel belangrijk. Verheggen legt het uit aan de hand van een dobbelsteen. "Het weer van morgen kan op een 1 vallen en dus koud of nat zijn, maar ook op een 6 waarbij het erg heet is. Als dat de marges zijn, dan is het gemiddelde een 3,5. Maar stel nou dat je ook ineens een 7 kunt gooien – waarbij het dus 40 graden is – en je gooit zelden meer een 1. Dan verschuiven die gemiddeldes en verandert het klimaat."