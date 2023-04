Gouden Koets nog jarenlang binnen, mogelijk zelfs nooit meer gebruikt

Een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst verwijst naar de verklaring van de koning uit 2022. 'Alleen als we deze weg tot verzoening samen afleggen, kan de Gouden Koets weer rijden op Prinsjesdag, de dag waarop we onze democratie en onze verbondenheid als Nederlanders vieren', staat in de verklaring.

"Sindsdien voerde de koning een aantal achtergrondgesprekken over het koloniaal verleden met vertegenwoordigers uit maatschappij en wetenschap over hun visies op dit proces van verzoening. Daar zal hij mee doorgaan", zegt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Herdenkingsjaar

In 2023 begint een speciaal herdenkingsjaar slavernijverleden. Het is precies 150 jaar geleden dat de slavernij in het Koninkrijk werd beëindigd. In december bood premier Rutte excuses aan namens de Nederlandse regering voor het slavernijverleden. De koning is op 1 juli aanwezig bij de officiële Keti Koti-herdenking, zo bevestigde premier Rutte vorige week.